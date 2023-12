Tennis | Nalbandian accusato di molestie e stalking dalla ex | “Ha nascosto una telecamera in casa mia”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) David, exta argentino, ha ricevuto un’ordinanza restrittiva dopo le accuse mossesua ex fidanzata, la modella Araceli Torrado. Quest’ultima è infatti apparsa in tribunale per denunciare l’uomo, accusandolo di. Ad aggravare la posizione dic’è unainstallata dietro a un condotto d’aerazione nell’appartamento di Torrado. “Mi ha filmato e registrato, acquisendo filmati e immagini di me nuda, insieme ad altri miei momenti privati con la mia famiglia e i miei amici. Solo pensare a cosa può avere sul suo telefono mi fa venire l’ansia. Sono sollevata invece al pensiero che la vicenda sia diventata pubblica e il sistema giudiziario mi abbia ascoltato” ha dichiarato la modella ai media argentini. L’ex numero 3 ...

"Filmava la ex nuda di nascosto": guai in vista per il finalista Wimbledon

è stato una delle stelle delnegli anni 2000, arrivando al terzo posto nella classifica mondiale nel 2006 e raggiungendo la finale di Wimbledon del 2002 dove si arrese solo a ...

Former Wimbledon finalist David Nalbandian’s ex-girlfriend, model Araceli Torrado, has filed for a restraining order against him nearly three weeks after she accused him of installing hidden cameras ...