Tennis | Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti a sfidarsi | esibizione in Spagna

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Una sfida accattivante. La preparazione ad Alicante diprocede. L’altoatesino non si sta risparmiando nelle giornate di allenamento ine le alte temperature sono funzionali per essere pronto per quello che lo attenderà a Melbourne, sede dei prossimi Australian Open (14-28 gennaio). Un lavoro incrociato tra campo e palestra per acquisire il fondo necessario in un torneo impegnativo come lo Slam australiano e di una stagione in cui dovrà confermare il livello di gioco raggiunto negli ultimi due mesi del 2023 e se possibile elevarlo ulteriormente. Periodo di permanenza in territorio iberico prevista fino al 22 dicembre. Ebbene, stando a quanto riportato da Stefano Semeraro, direttore de IlItaliano, andrà in scena qualcosa di speciale proprio nell’ultimo giorno indicato. All’Accademia ...