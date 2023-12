Tennis | fissato l’esordio di Jannik Sinner per il 2024

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un 2023 chiuso in crescendo e unche si prospetta essere la stagione della consacrazione definitiva nel podio del ranking ATP.comincia a contare i giorni per il suo ritorno in campo che avverrà a questo punto tra poco meno di un mese. Si riparte ovviamente dall’Australia in modo da arrivare pronti all’appuntamento con il primo slam dell’anno, gli Australian Open appunto. Per questo motivo l’altoatesino parteciperà ad un torneo d’esibizione divenuto ormai storico a Melbourne, ovvero il Care Wellness Kooyong Classic dal 10 al 12 gennaio.riparte dall’Australia Crediti foto:FacebookQualche giorno di relax, vacanze natalizie e poi si tornerà quasi subito in campo. Ildi...