Tennis | Carlos Alcaraz vince lo ‘Stefan Edberg Award’ | lo spagnolo è stato premiato per la sua sportività nel 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023)può togliersi la soddisfazione di aver conquiun premio in questi giorni di riconoscimenti a livello ATP. Il funambolico, vincitore neldi Wimbledon e n.2 della classifica mondiale, èelettota più sportivo dell’anno, aggiudicandosi così lo “StefanSportsmanship Award”, dedicato al fair play, alla professionalità e all’integrità dentro e fuori dal campo. “Sono così felice dire lo StefanSportsmanship Award. Sono particolarmente felice che sia un premio scelto dai miei colleghi del circuito. Significa molto per me, quindi grazie mille a tutti“, le parole di Carlitos al sito ufficiale ATP. “I’m so happy to win the Stefan...