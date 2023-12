Taoma | in anteprima il video di ‘Specchio’

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si intitola Specchio il nuovo singolo di, fuori dal 23 novembre per UMA Records/Sony Music Italy. Si tratta del primo estratto del suo EP d’esordio previsto per la primavera del 2024. Specchio unisce melodie soul RnB e assoli di chitarra rock a un songwriting ricercato che non dimentica la vocazione pop, perfetta sintesi delle influenze stilistiche apprese e accolte danel corso del suo percorso artistico, avviato sin dalla giovane età in un contesto famigliare strettamente legato all’arte.Il cantautore con specchio specchio, citazione proveniente dalla pop culture, chiama all’attenzione se stesso attraverso la figura dello specchio, aiutante e protagonista della canzone. L’artista, confuso, solo e pensieroso, cerca risposte guardando alla vita degli altri che preme sull’acceleratore, mentre lui si muove lento e cauto per tracciare la sua ...