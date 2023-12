Supersex | poster e data di uscita della serie Netflix su Rocco Siffredi

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ha une unadiufficiale: lain cui Alessandro Borghi interpretasarà distribuita suil 6 marzo 2024. Creata e scritta da Francesca Manieri, laè ispirata alla vitacelebre pornostar, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Matteo Rovere per Groenlandia ed è diretta da Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni e lo stesso Matteo Rovere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianmaria Tammaro (@jan novantuno) Al centro dinon troveremo soltanto i turbinosi annicarriera e del fiore dell’industria italiana da esportazione, ma anche gli ...