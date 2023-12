Supercoppa italiana | le nuove date complicano la vita al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono state ratificate oggi ledella, l’incrocio trae Fiorentina previsto per il 18 gennaio e la sfida tra Inter e Lazio per il 19. La finale è prevista per il 22 con le tre partite in programma che avranno luogo tra Riad e Gedda. Un nuovo calendario causato dal fatto che gli arabi stanno comprando una miriade di eventi sportivi in giro per il mondo e faticano a collocarli nella loro agenda senza sovrapposizioni auto-cannibalesche. Lemetteranno sicuramente in difficoltà ildi Mazzarri che dovrà rinunciare, una settimana prima della, a Victor Osimhen e Zambo Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Due perdite pesantissime alle quali dovranno sopperire Raspadori, Simeone ...