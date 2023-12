Supercoppa Italiana | decise le semifinali | l’avversaria dell’Inter!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Lacol nuovo format a quattro squadre si svolgerà in Arabia Saudita. Sono state diramate le. Dunquedell’Inter. LA FINAL FOUR ?ledella: Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina. Come riferisce Sport Mediaset, con Canale 5 unico possessore dei diritti televisivi della competizione, la prima sfida sarà quella tra i campioni d’Italia e la Viola giovedì 18 gennaio; mentre Inter e Lazio si incontreranno il giorno dopo venerdì 19 gennaio. La finalissima è prevista per lunedì 22 e si svolgerà tra Riad e Gedda. Decisiva la missione in Oriente di Andrea Butti, responsabile delle competizioni per la Lega di Serie A, insieme ai rappresentanti dei quattro club impegnati. Dunque, ciò ...