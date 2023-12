Superbonus | sos di Confapi Napoli Marrone | Proroga necessaria per tutelare imprese e cittadini

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Vista l’incertezza sulla manovra di Bilancio, al vaglio del Governo e delle Camere, e il ragionamento ancora in corso sul, chiediamo ladegli incentivi edilizi almeno fino a marzo 2024». A dichiararlo è Raffaele, presidente di. “Una misuraper permettere a chi ha avviato i lavori, senza essere riuscito a completarli nella percentuale utile a ottenere il beneficio, di chiudere i cantieri e non incorrere in incidenti sul piano della sicurezza ma anche della sostenibilità economica. Con l’adozione in manovra di Bilancio dei tempi giusti, si può creare una fase di uscita ‘controllata’ dall’instabilità del. Un’agevolazione che ha subito mille cambiamenti, nei suoi pochi anni di vita, creando confusione e ...