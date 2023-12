Suicidio in carcere sulle note di Verdi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nel cuore pulsante milanese, esiste il mondo poco noto della Casa Circondariale di San Vittore, che con il suo design panottico, si rivela non solo luogo di detenzione, ma anche il palcoscenico per uno dei momenti più ambiti, la Prima alla Scala , quest’anno annerito da una tragedia umana. È successo a Milano neldi San Vittore, mentre invitati esterni, tra cui io, e detenuti, partecipavano mediante megaschermo, alla Prima del Don Carlos alla Scala. Un detenuto egiziano di 46 anni, tenta ilper poi morire poco dopo in ospedale, evento che colpisce sempre più i nuovi giunti, in particolare giovani. Il trasmettere per i detenuti la Prima della Scala nella Casa Circondariale di San Vittore è un evento che si ripete felicemente dal 2013, nel tentativo di intrecciare la magia della lirica con la realtà della vita dietro le sbarre. ...