Stop reddito di cittadinanza | allarme dei sindacati sugli esodati | “Gennaio senza soldi per 1 | 6 milioni di persone”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Più di 737 mila famiglie rischiano di rimaneresostegno economico dopo fine anno. Si tratta delle 1,6 milione di“non occupabili” che oggi percepiscono ildie che quando la misura introdotta dal governo Conte sarà abolita, dovrebbero ricevere l’Assegno di inclusione (Adi). Ma il nuovo strumento, secondo quanto riporta La Repubblica, non è pronto. Ihanno chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro Marina Calderone, che lo avrebbe concesso per il 18 dicembre il giorno stesso in cui si aprono le domande per l’Adi. Ma l’Inps ancora non sarebbe in grado di operare in quanto manca ancora il visto e la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto attuativo scritto dal ministero ad agosto. Il decreto deve essere pubblicato in Gazzetta ...