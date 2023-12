Stefania morta dopo un intervento al naso | “Ecco come si poteva salvare”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Michele Sobillo è disperato e non si dà pace. L’uomo è il compagno diCamela, la donna di 47 anni, impiegata del Comune di San Benedetto del Tronto,due giorniunaleseguito in una clinica privata di Milano. Ad ucciderla secondo l’autopsia è stata una tromboembolia polmonare massiva. Eppure in un primo momento sembrava che l’operazione chirurgica fosse perfettamente riuscita. Ma, una volta uscita dall’ospedale,si è sentita male in albergo e non ha più ripreso conoscenza. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.Leggi anche: Due medici indagati per la morte diCamela,per un banalealLa disperazione del compagno di ...