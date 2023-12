Start list inseguimento maschile Lenzerheide 2023 biathlon | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ladell’della tappa di Coppa del Mondo didi: ecco gliine idi. Col bib 1 troviamo Benedikt Doll, seguito da Johannes Boe e Philipp Nawrath dopo la sprint del venerdì. Cinque gliai nastri di: Bionaz, Giacomel, Zeni, Braunhofer e Hofer. Di seguito ecco lacompleta. 1 DOLL Benedikt GER 0:00 2 BOE Johannes Thingnes NOR 0:05 3 NAWRATH Philipp GER 0:37 4 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:39 5 HORN Philipp GER 0:39 6 KUEHN Johannes GER 0:44 7 PONSILUOMA Martin SWE 0:59 8 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:00 9 PLANKO Lovro SLO ...

Sprint maschile Lenzerheide 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

SEGUI LA DIRETTA LIVEE PETTORALI DI PARTENZA PROGRAMMA E COPERTURA TV COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE La sprint maschile di Lenzerheide 2023 è in programma nella ...

Info, numeri e start list dell'Half Marathon Arancia di Ribera D.O.P Sicilia Running

Sci alpino, startlist superG Val Gardena 2023: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Biathlon - La start list della sprint femminile: le big scelgono il secondo gruppo. 29 per Vittozzi, 42 per Wierer

Tra atlete che rientrano dal covid e altre che escono, a Lenzerheide parte la terza tappa della Coppa del Mondo, che sarà aperta domani dalla sprint femminile, alle 14.15. Pista molto dura e anche pro ...

Calendario sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val Gardena 13 dicembre, programma, startlist

Oggi, mercoledì 13 dicembre, va in scena la seconda e ultima prova cronometrata (10.30) in vista delle discese libere previste in Val Gardena, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino mas ...