Squalifica senza precedenti | le botte all’arbitro costano caro | è ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’aggressioneavvenuta in Turchia ha fatto molto scalpore e le immagine sono state viste in tutti gli angoli del mondo. Una delle cose peggiori che possa capitare su un campo da calcio – che di norma dovrebbe essere un luogo di sport, divertimento, aggregazione e tempo di divertimento – è vedere scene di violenza, sia che queste avvengano in campo oppure sugli spalti. Lo sport dovrebbe unire le persone e metterle in armonia facendo attività fisica ma spesso, soprattutto purtroppo nel mondo del calcio, l’agonismo e il desiderio di vittoria la fanno da padrone portando ad eventi violenti che sono intollerabili. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del mondo le immagini del presidente della formazione turca dell’Ankaragucu che ha aggredito fisicamente in maniera sconsiderata l’arbitro della partita della sua squadra. Faruk Koca è il nome del presidente della ...