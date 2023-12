Spettacolo in lutto | addio a un attore “da paura”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Camden Toy, noto per i suoi ruoli in “Buffy l’ammazzavampiri”, è deceduto lunedì 11 dicembre all’età di 68 anni. La notizia è stata confermata oggi dal suo agente. Nato il 31 maggio 1955 a Pittsburgh, Pennsylvania, Toy ha lottato per due anni contro il cancro al pancreas. È deceduto nella sua casa di Los Osos, in California. Camden Toy è diventato famoso per interpretare personaggi demoniaci sotto strati di trucco e protesi in “Buffy l’ammazzavampiri” dal 1999 al 2003. Tra i suoi ruoli più memorabili ci sono i Gentleman, il Principe della Menzogna, il demone Gnarl e il vampiro Tulakon. Toy ha iniziato la sua carriera dinei primi anni Novanta con piccoli ruoli. La sua grande occasione è arrivata con “Hush”, il decimo episodio della quarta stagione di Buffy, dove ha interpretato uno dei Signori, demoni che hanno lasciato un segno indelebile nella ...