Spalletti rivela | ‘Offerte dagli arabi | ecco perché ho detto no’ Sui nuovi nomi per la Nazionale… | Primapagina

(Di venerdì 15 dicembre 2023) 2023-12-15 17:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Luciano, ct della Nazionale,un particolare inedito rispetto al periodo post Napoli, all’inizio dell’estate: “Finita la fantastica esperienza a Napoli, mi sono arrivate proposteEmiratie da altri campionati, nei quali sarei stato remunerato molto bene. Ma non era il calcio che mi piaceva. Poi è venuta la chiamata della Nazionale e i miei sogni si sono avverati”.lo ha raccontato durante un suo intervenuto a Casa Italia, in onda su Rai Italia, spiegando: “Anch’io ho visto l’Italia da lontano quando allenavo lo Zenit di San Pietroburgo e avrei potuto continuare a farlo, per via di queste proposte che mi sono arrivate”. ...