Spalletti rivela | Ho rifiutato offerte dall' Arabia Saudita | poi il sogno si è avverato

Spalletti svela: "Le proposte che mi sono arrivate dopo la fantastica esperienza di Napoli"

Luciano Spalletti nel corso dell'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Rai Play da Casa Italia ha svelato un retroscena di mercato estivo.