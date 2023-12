Spalletti | “Ho rifiutato una ricca offerta dagli Emirati Arabi”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 Una scelta fatta senza guardare al tornaconto economico. Lucianolascia il Napoli da campione d’Italia, e il telefono inizia a squillare: “Anche io ho visto l’Italia da lontano quando allenavo lo Zenit di San Pietroburgo e avrei potuto continuare a farlo perché finita la fantastica esperienza a Napoli mi sono arrivate propostee da altri campionati, nei quali sarei stato remunerato molto bene. Ma non era il calcio che mi piaceva. Poi è venuta la chiamata della Nazionale e i miei sogni si sono avverati”. Il c.t. azzurro lo racconta a Casa Italia, in onda su Rai Italia e Rai Play. Chiamareal posto di Mancini, una decisione su cui è tornato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina: “C’erano diverse ipotesi, a ...

Spalletti rivela: "Ho rifiutato offerte dall'Arabia Saudita, poi il sogno si è avverato"

Lucianoparla ai microfoni della Rai e svela le intenzioni del gruppo azzurro. "Andremo in Germania per lottare su ogni fronte - sottolinea il ct a Casa Italia - siamo i Campioni in carica ,...

