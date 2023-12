Spalletti | «Dopo Napoli ho ricevuto proposte da Emirati Arabi e altri campionati | pagavano molto bene»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il ct della Nazionale, Luciano, è intervenuto a Casa Italia, in onda su Rai Italia e Rai Play: «Il mio sogno era di diventare un calciatore importante. Poi siccome ero uno scarso, non ce l’ho fatta. Io non mi accontento quando faccio qualcosa e quando ho fatto l’allenatore in Italia e sono arrivato quarto e quindi in Champions League non mi sono accontentato. Dentro i miei pensieri io volevo arrivare primo. Io ho sempre lottato per arrivare primo. Da allenatore ora ho acchiappato il sogno della mia vita. Anche io ho visto l’Italia da lontano quando allenavo lo Zenit di San Pietroburgo e avrei potuto continuare a farlo perché finita la fantastica esperienza ami sono arrivatedaglie da, nei quali sarei stato ...