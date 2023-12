Spagna | Consolato italiano di Barcellona migliora il servizio di rilascio documenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ilgeneraledidi cui il Console Emanuele Manzitti è da tempo impegnato in un percorso dimento dell’offerta e della qualità dei servizi consolari. In quest’ottica e al fine di sostenere quanti non sono ancora riusciti a fissare un appuntamento, si aggiunge in una nota, “mercoledì 6 dicembre a partire dalle ore 10.30, verranno resi disponibili sul portale Prenot@mi 240 slot per le carte di identità elettroniche e 360 slot per passaporti per la collettività residente. Si ricorda in proposito che per poter prenotare un appuntamento è necessario registrarsi sul portale Prenot@mi”. Inoltre, per prestareagli italiani che risiedono nella Regione di Murcia (e nella vicina Comarca di Vega Baja del Segura), il 18 e 19 gennaio 2024, su impulso ed in collaborazione ...