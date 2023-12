Sostegno a scuola | cos’è e quando è necessario

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’istruzione è un diritto fondamentale di tutti i bambini e proprio per tale motivo bisogna consentire ad ognuno di questi di poter avere un’adeguata preparazione, indipendentemente dalle proprie capacità. Lo scopo dell’assistenza scolastica si prefigge di aiutare i bambini con disabilità a raggiungere il loro pieno potenziale, personalizzando l’insegnamento e adattandolo alle specifiche esigenze dei singoli. A seconda che questa sia fornita da insegnanti di, da assistenti educativi o da altri professionisti del settore abilitati alla mansione, è importante garantire la totale inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità così da lasciarli partecipare alla vita scolastica in modo adeguato e promuovendo il loro successo formativo. Un percorso che tuttavia non è sempre facile, dovendo partire da una diagnosi in modo tale da poter ricevere la giusta assistenza. ...