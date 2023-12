Sorpresa Sinner | arriva il premio Atp che nessuno si aspettava | cosa ha vinto

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non finiscono i premi perin questo fantastico 2023. Il talento azzurro haanche il "Most improved of player of the year" , ovvero il riconoscimento assegnato al tennista che ha raggiunto ...

Sorpresa a Maranello: Sinner si prende anche la Ferrari! Tuttosport

Non finiscono i premi per Sinner in questo fantastico 2023. Il talento azzurro ha vinto anche il "Most improved of player of the year", ovvero il riconoscimento assegnato al tennista che ha raggiunto ...

Sinner, sorpresa a Maranello al volante della Ferrari: «Il suono del Cavallino è unico»

Oltre alla festa a San Siro per Milan-Borussia Dortmund di Champions League, Jannik Sinner si è concesso un altro giorno da ricordare. Il numero 4 del mondo, il tennista più amato ...