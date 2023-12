“Sono in ospedale” Ansia per il volto di Canale 5 | l’annuncio preoccupa il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Uomini e Donne, l’ex tronista in. Problemi di salute per il protagonista di tante puntate del popolare dating show di5. Qualche giorno fa era stata la fidanzata, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi, ad annunciarlo: “Ha passato tempi migliori, ora serve pazienza, riposo e cure adeguate oltre ai miei vizi e coccole”. Lei stessa in passato aveva lamentato problemi di salute, soprattutto dolori allo stomaco per i quali aveva fatto degli accertamenti. Ma forse è la prima volta che abbiamo notizia di difficoltà per l’ex tronista. E proprio nelle ultime ore è stato lui stesso a condividere una foto che non lascia dubbi: l’ex UeD si trova in. Leggi anche: “Vuole lei”. Uomini e Donne, scoperto Alessandro Vicinanza: la scelta dopo Ida (e Roberta) Giacomo Czerny in: ...