Sondaggio Ixè | in calo tutti i principali partiti Cresce solo M5s Fiducia nel governo ai minimi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tra le sei forze politiche più votate dagli elettori, il Movimento Cinque Stelle è l’unica a guadagnare nei sondaggi negli ultimi quaranta giorni. È questa la fotografia scatta dalla rilevazione di Ixè. In un arretramento generale che va a infoltire la schiera degli indecisi, dati al 41,2%, il M5s guadagna lo 0,7% salendo al 17,6 nelle intenzioni di voto. Si avvicina così al Partito Democratico, che lascia sul campo mezzo punto percentuale ed è stimato al 18,9. Indello 0,4 Fratelli d’Italia, sempre saldamente primo partito con il 29,3 per cento, mentre la Lega è stabile all’8,1. Leggeri arretramenti anche per Forza Italia (dal 7 al 6,8) e Sinistra Italiana e Verdi (da 3,8 a 3,7). Così Azione scavalca proprio la formazione di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, grazie al +0,6 che proietta il partito di Carlo Calenda al 4%. Inanche Italia ...