SONDAGGIO | adesione Ucraina all' Unione Europea e futuro di Zelensky a capo del Paese - VOTA

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nella giornata di ieri, giovedì 14 dicembre, è stato dato il via libera per i negoziati diall'all'. Inoltre, è sempre più in discussione la leadership di Volodymyrdel, come anticipato dal Giornale d'Italia. Qual è il tuo pensiero su entrambi i t