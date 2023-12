Sondaggi elettorali Ixé | il centrodestra è in discesa

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Mario Draghi rimane più popolare di Giorgia Meloni, ma il suo gradimento scende Continua il lento calo di Fratelli d’Italia, del resto abbastanza fisiologico per il principale partito di governo. Secondo idi Ixé in un mese e mezzo passa dal 29,7% al 29,3%, ma rimane al di sopra del livello delle politiche del 2022. Gli alleati non compensano l’arretramento del partito di Giorgia Meloni, la Lega rimane stabile all’8,1%, mentre Forza Italia scende di due decimali al 6,8%. Vi è solo un piccolo aumento, dello 0,1%, per Noi Moderati, ora all’1%. A guadagnare terreno in modo notevole è invece il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,7% e giunge al 17,6%. Ora la distanza dal Pd è solo dell’1,3%, anche perché il partito di Elly Schlein, invece, perde mezzo punto e cala al 18,9%, un record negativo dall’elezione della nuova ...