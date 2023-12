(Di venerdì 15 dicembre 2023) Da oggi, 15 dicembre, è possibile attivare la"Dedicata a te", il bonus una tantum da 382,50 euro destinato alle famiglie in difficoltà economiche. Come...

Social card dedicata a te, cosa si può comprare con la carta risparmio spesa

In arrivo la prima ricarica della"dedicata a te" per i nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro , in condizione di priorità all'interno del Comune di riferimento, che hanno ricevuto la postepay nei mesi scorsi. Ai ...

Social card, in arrivo ricarica da 460 euro: i requisiti, quando vengono accreditati e come richiedere gli sco ilmessaggero.it

Social card, c’è la proroga fino al 31 gennaio 2024. E arriva anche un bonus benzina Sky Tg24

Social card, chi sono gli esclusi e per quali alimenti non è utilizzabile (e quando arriva)

