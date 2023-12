Slittino | la Nations Cup di Whistler vede avanzare tutti gli azzurri alle gare del weekend

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si è aperto ufficialmente il fine settimana di(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di2023-2024. La seconda tappa della stagione (dopo l’esordio di Lake Placid) ha preso il via con la consuetaCup, ovvero le qualificazioni levere e proprie del fine settimana. Per quanto riguarda la gara femminile migliore prestazione per la statunitense Ashley Farquharson con il tempo di 39.161, davanticanadesi Embyr-Lee Susko (+0.032) e Midori Holland (+0.144), quarta la statunitense Summer Britcher (+0.167). Nona Verena Hofer a 278 millesimi e 14a Nina Zoeggeler a mezzo secondo esatto, entrambe qualificate. Nella prova maschile svetta lo statunitense Jonathan Eric Gustafson in 50.572 con appena 9 millesimi sull’austriaco Alexander Michel Ferlazzo, mentre è terzo a 257 ...