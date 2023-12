Skeleton | Coppa del mondo femminile 2023 2024 | Margaglio seconda a Igls dietro a Bos

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Valentinachiude al secondo posto nella terza tappa dideldi. L’azzurra a, Austria, viene battuta solo dall’olandese Kimberley Bos, che chiude in 1”47.91.di soli 17 centesimi, ma centra il suo terzo podio in carriera. Terzo posto per l’inglese Stoecker, a 20 centesimi dalla vetta. Per quanto riguarda le altre italiane, Fumagalli è 14ª a quasi un secondo da Bos e Crippa è 18ª a 1”13.sale al secondo posto nella classifica generale con 538 punti, Bos in testa con 585. “Sono molto contenta del podio che mi regala tanta fiducia e mi ripaga di tutti i nostri sacrifici dopo un anno un po’ sottotono”, le parole di ...