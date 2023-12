Sinner cambia il Masters 1000 di Parigi - Bercy: annunciate modifiche dopo il suo ritiro

"Nel 2024 il programma del campo centrale cambierà: tre partite nelle sessioni diurne e solo due in quelle serali" . Si vede che il " caso" ha fatto suonare l'allarme e il direttore del Parigi - Bercy, Cedric Pioline, ha deciso di optare per qualche modifica per evitare che quello che è successo pochi mesi fa a Jannik non ...

Camporese e la frecciata a Sinner sulla Davis: "Noi saremmo finiti in galera"

Omar Camporese commenta la vittoria azzurra in Coppa Davis e lancia una frecciatina a Jannik Sinner. L'ex tennista azzurro torna sulla scelta dell'attuale numero quattro al mondo di rinunciare alla ma ...

Cambia la programmazione a Bercy nel 2024: il problema delle "nottate" nel circuito

Da quattro match diurni si riduce a tre per evitare di fare le ore piccole: tutti i casi negli ultimi anni che hanno fatto discutere ...