Sinistra Italiana | il 16 dicembre il Congresso Regionale

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si terrà il 16ildipresso la Casa del Popolo di Ponticelli dalle 9:30di. Sabato 16dalle ore 9:30 presso la Casa del Popolo di Ponticelli – Corso Ponticelli, 26, 80147 Napoli – si svolgerà ilPer la Campania di. Parteciperanno non solo i delegati e le delegate eletti nelle assemblee provinciali in vista delNazionale che si è svolto lo scorso mese a Perugia, ma i partiti politici, le associazioni, le forze sindacali, i comitati. A concludere i lavori sarà il segretario Nazionale on. ...