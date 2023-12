Siccità e alluvioni | nella settima puntata di Ecofuturo si parla degli eventi estremi e dei cambiamenti climatici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In questaaffrontiamo un tema delicato, che ha scosso il nostro paese più di una volta negli ultimi mesi, lae le. Temi che non sono separabili, ma che sono ancheche stiamo vivendo sempre più spesso come conseguenza dell’aumento della temperatura sulla terra e dei. Il nostro depredare le risorse e liberare CO2 con l’uso dei combustibili fossili sta facendo vedere adesso le sue prime conseguenze. Sicuramente uno dei settori più colpiti è stato quello agricolo. Ma il Consorzio Italiano Biogas, come ci spiega Lorella Rossi, Responsabile Area Tecnica, promuove e sviluppa metodi agricoli che non impattino sull’ambiente e garantiscano ai contadini non solo raccolti migliori, grazie ...