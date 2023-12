“Siamo tutti cittadini di Monfalcone” | la comunità islamica lancia il corteo contro la sindaca leghista che ha dichiarato guerra agli stranieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Una marcia silenziosa per chiedere “equità” tra ie, soprattutto, che vengano rispettati i diritti di, compreso quello di culto. Alaha organizzato una manifestazione per sabato 23 dicembre per “sensibilizzare l’opinione pubblica e gli amministratori del nostro paese della gravità della situazione dellamusulmana aa seguito di costanti e continui attacchi della”. L’appuntamento, fanno sapere gli organizzatori, è alle ore 9 al parcheggio di via Valentinis, e l’invito, spiegano in un video di lancio, è rivolto a. “L’abbiamo organizzata per contrastare la divisione che lata sta tentando di fare a, vogliamo ...