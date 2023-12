«Siamo sempre meno | ci pagano poco | non abbiamo tempo di andare in bagno» Perché scioperano gli autisti dell’Atm

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023) «Quando inizi al mattino devi arrivare al deposito con un mezzo tuo. Alternative, all’alba non ce ne sono». Questo è solo uno degli esempi che Roberto Messina – 56 anni, autista degli autobus Atm, dove lavora dal 1993 – offre nello spaccato della sua giornata lavorativa, diventata – nei 30 anni passati a bordo degli autobus milanesi, prima arancioni, ora verdi –più pesante. «Nonnemildiin», continua Messina. «I famosi tre minuti di pausa chead ogni deposito non bastano. Spesso poi i bagni sono giù, nei mezzanini della metro. È impossibile fare in». Ribadisce il 56enne: «Stringono gli orari, ma è un po’ come una coperta. Ogni volta che la lavi si ritiradi più, finché poi ...