Sgarbi e il quadro che sembra rubato | le parole del restauratore nell’anticipazione dell’inchiesta congiunta de Il Fatto Quotidiano e Report

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il sottosegretario alla cultura Vittorionel 2021 inaugura l’esposizione I pittori della luce. La vera novità è una tela inedita di Rutilio Manetti, importante pittore caravaggesco, chepresenta come“inedito” di sua proprietà. Ilscopre però che tanto inedita non è: quella “Cattura di San Pietro” si ritrova infatti tra le foto della banca dati dell’Interpol e risulta rubata. Fino al 2013 si trovava in un castello di Buriasco, non lontano da Pinerolo, di proprietà di un’anziana signora, Margherita Buzio.è stato lì più volte. Un suo fedelissimo, Paolo Bocedi, si era proposto di comprarlo, la signora rifiuta. Poche settimane dopo, scopre che dei ladri si sono introdotti nel castello e hanno ritagliato e asportato la tela. Al suo posto dell’originale trova una foto dell’opera attaccata con una ...