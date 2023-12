Sesso nei film | cos’è l’intimacy coordinator e cosa ne pensano i registi

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sui set non ci sono più solo il regista, gli attori, il direttore della fotografia, il fonico, gli attrezzisti. Da qualche tempo, sui set americani prima, e anche su quelli italiani, per le scene dicompare l’”intimacy”. Chi è? Chefa? In pratica, è l’ “esperto anti molestie”. È una figura nata a Hollywood e recentemente arrivata in Italia, sul set della serie Prime “Gigolò per caso” con Christian De Sica, Pietro Sermonti, Asia Argento e Ambra Angiolini. La serie sarà online dal 21 dicembre, in sei episodi, sulla piattaforma Prime video. Chefa l’”intimacy”? E’ un consulente, il cui scopo è far sentire più sicuri, più tranquilli attori e attrici quando si girano sequenze delicate, quali sono quelle che prevedono scene erotiche, rapporti sessuali. ...