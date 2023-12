Serie A | Mourinho e la Roma accettano una multa di 20mila euro per le sue dichiarazioni contro gli arbitri

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) 2023-12-15 11:32:05A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: EL’allenatore portoghese Josée il suo club, la, hanno raggiunto un accordo con la Procura della Federcalcio italiana (FIGC) e pagheranno ciascuno unadi 20.000. dopo le accuse rivolte dall’allenatore aglidella partita giocata dalla sua squadrail Sassuolo. La Procura aveva aperto un fascicolodopo di luiha accusato l’arbitro principale, Matteo Marcenaro, di non avere sufficiente “stabilità emotiva” per una “partita di questo livello”, e quello del VAR, Marco di Bello, di cui ha detto così Il “sempre” porta “sfortuna” alla. AS ...