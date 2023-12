Serie A | alla Juve non basta Chiesa | solo pari con il Genoa I top e i flop del match

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Frena a sorpresa lantus in questa sedicesima giornata diA. I bianconeri non vanno oltre il pareggio contro il. I top e idel. Rallenta lantus di Massimiliano Allegri. Nonostante il vantaggio firmato dasu calcio di rigore, i bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro il. La rete del pareggio porta il timbro del solito Gudmundsson. Il gol dinonntus – Notizie.com – © LapresseCon questo pareggio i bianconeri si portano a -1 dall’Inter, che ora con un successo contro la Lazio potrebbero andare in fuga. Per ilun punto che interrompe una striscia di due sconfitte consecutive. Il tabellino e le pagelle ...