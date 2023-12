Serid | così nascono i futuri diplomatici

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La Scuola di economia, relazioni internazionali e diplomazia (), costituita presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT offre un percorso formativo finalizzato alla comprensione e all’analisi delle dinamiche economiche e politiche più rilevanti che prendono forma nel sistema internazionale. L’attività formativa e di workshop erogata dalla Scuola si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti concettuali e analitici necessari a capire le dinamiche in corso negli equilibri economici e politico-a livello mondiale, senza tralasciare l’analisi delle loro ricadute sui principali Stati – Italia, in primis – e sulle Organizzazioni internazionali e sovranazionali più rilevanti. Per questo obiettivo, la Scuola appronta un’offerta formativa dal taglio altamente specialistico e con tematiche innovative, ...