Serbia | in calendario amichevole con la Russia verso Euro 2024 | si attende ok di Fifa e Uefa

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Laha inanche un’con lanel suo percorso di avvicinamento aglipei del. La Federcalcio serba ha dato notizia che l’incontro si terrebbe il 21 o 22 marzo a San Pietroburgo e sarebbe il primo della nazionale russa con una compaginepea da due anni a questa parte, dopo la sospensione imposta daper l’intervento militare in Ucraina. Tutto questo, però, avrà luogo soltanto nel caso dovesse arrivare l’autorizzazione da. In questo periodo laha disputato sfide casalinghe contro Iraq, Camerun e Cuba, e in trasferta in Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Iran, Qatar e Kenia. SportFace.

(ANSA) - BELGRADO, 15 DIC - La Serbia, in vista degli Europei dell'estate 2024 in Germania, ha in programma un'amichevole con la Russia il prossimo marzo, ma l'incontro si terrà solo se arriverà ...

La Serbia, in vista degli Europei dell'estate 2024 in Germania, ha in programma un'amichevole con la Russia il prossimo marzo, ma l'incontro ...