(Di venerdì 15 dicembre 2023) Per il ministro della Giustizia non ci sarà alcun "vulnus" con l'entrata in vigore dell'imminente riforma costituzionale della giustizia

SOTTODICIOTTO 24 - Il programma di sabato 16 dicembre

... anche ai più piccoli, di temi come il razzismo, i campi di concentramento, la, la ... in cui, per la prima volta in assoluto, verrà proposta la proiezione cinematografica integrale...

"Separazione delle carriere è in tutti i Paesi democratici". Nordio smentisce le polemiche ilGiornale.it

Giustizia, è stallo. Slitta ancora l'approdo in Aula della prescrizione Il Dubbio

Rimini, al via i bando per le nuove vasche e belvedere di Bellariva e Rivazzura

Al via nuovi interventi del PSBO: due nuove vasche e belvedere tra Bellariva e Rivazzurra In pubblicazione il bando che assegna i lavori per la realizzazione delle due nuove vasche di laminazione e d ...

"Separazione delle carriere è in tutti i Paesi democratici". Nordio smentisce le polemiche

Per il ministro della Giustizia non ci sarà alcun "vulnus" con l'entrata in vigore dell'imminente riforma costituzionale della giustizia ...