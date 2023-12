Senatore il popolo ha fame | “Chiamatemi senatrice”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic – L’appello di cui nessuno sentiva il bisogno: quello di 76 senatori – uomini e donne – rivolto al presidente del Senato Ignazio La Russa perchè sia “sempre garantito il rispetto del linguaggio di genere” e “riconosciuto il diritto di ognia essere chiamata, “” e non ““.ilha… La lettera di cui si è fatta promotrice Aurora Floridia di Avs, nasce perché la settimana scorsa, racconta la stessa parlamentare, “in commissione Esteri ho più volte chiesto di essere chiamata, ma la presidente ha ignorato la mia richiesta”. Tale rifiuto è ritenuto dai firmatari – i gruppi Pd, M5s, Avs e singole firme tra Iv, Az e Aut – “sgradevole e fuori tempo“. L’uso del “linguaggio di genere”, viene spiegato dai ...

