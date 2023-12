Se ti manca qualcuno tra questi titoli | allora non hai visto i migliori film del 2023

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Posto che dicembre è tempo di bilanci quanto l'anticamera della stagione degli Oscar e degli altri premi del cinema, non haidelse titra iche trovi in questa pagina. Ilè stata l'annata di Killers of the Flowers Moon, firmato da Martin Scorsese, della sfida estiva a suon di record spaccati tra Barbie e di Oppenheimer, che finalmente hanno fatto sorridere il box office mondiale. Per non parlare dell'exploit di Paola Cortellesi, nel nostro piccolo. Con il suo C'è ancora domani ha dato una boccata d'ossigeno al botteghino italiano. Ci voleva. Nella lista c'è anche Io capitano di Matteo Garrone, con la speranza di vederlo gareggiare ai prossimi Academy awards. Diversi sono i...