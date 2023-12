Se il processo per stupro è un calvario | le donne continueranno a non denunciare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Lepossono avere unequo in questo Paese quando denunciano maltrattamenti o violenze sessuali? O gli stereotipi e pregiudizi ostacolano il bisogno di giustizia delle vittime? Il documentarioperdi Loredana Rotondo trasmesso dalla Rai nel lontano 1979, svelò agli italiani e alle italiane che cosa significava per una donna testimoniare come parte lesa in unper. Tra risate complici dei difensori davanti ad un giudice indifferente, Fiorella, difesa da Tina Lagostena Bassi, veniva sottoposta ad una pubblica umiliazione. Schernita e aggredita da domande e commenti volti a metterne in dubbio la testimonianza perché non c’era stata reazione o un tentativo di difesa: “Signori, una violenza sessuale con fellatio, può essere interrotta con un ...