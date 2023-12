Sconto immediato sull’IMU del 30% | scopri se il tuo Comune lo fa e risparmia

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non esistono al momento bonus IMU o simili, ma ci sono interessanti progetti a livello comunale che fanno ottenere sconti e agevolazioni. Le tasse sugli immobili, e con l’IMU intendiamo le seconde o terze o altre proprietà che non siano quelle di residenza abituale, non sono molto amate dagli italiani. Ecco che per diminuire l’evasine e agevolare i pagamenti dell’imposta alcune Amministrazioni Comunali hanno ideato dei benefit. In alcuni Comuni l’IMU è scontata anche fino al 50% – InformazioneOggi.itMentre il Governo cerca di far fronte alle sempre più crescenti difficoltà economiche degli italiani, sta mettendo sul tavolo un’interessante opzione. Si sta infatti pensando di concedere sconti a chi pagherà l’IMU con domiciliazione bancaria, e il benefit potrebbe essere del -5% sul totale. D’altronde iniziative simili sono già in atto – ad esempio – per il pagamento delle utenze di luce e ...