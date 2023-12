Sciopero trasporti 15 dicembre | mattinata di disagi in tutta Italia

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 15 dicembre 2023) I mezzi pubblici si sono fermati oggi per unodi quattro ore, dalle 9 alle 13. Ma nelle grandi città, oltre all'astensione, c'è anche il rischio dei cosiddetti bus lumaca, cioè i mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno. Le motivazioni dell'astensione erano legate alla richiesta di un aumento degli stipendi, una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, l'adeguamento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni. Lodoveva essere di 24 ore, ma è stato ridotto a quattro dopo la quarta precettazione di fila effettuata da Matteo Salvini da luglio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei, oggi ha detto: "Qualche sindacato voleva bloccare il Paese per 24 ore e io mi sono preso l'onere di garantire il diritto allo, ma di garantire ai ...