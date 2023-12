Sciopero | Landini | “Precettazione contro la Costituzione | atto antidemocratico”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Ladel nostrogenerale è statalaperché lonon è un diritto dei sindacalisti ma è un diritto delle singole persone. Scioperare non è un obbligo ma se tu metti in discussione questa libertà stai mettendo in discussione la democrazia e la libertà del cittadini di usare la propria testa e di utilizzare un diritto”. Così il leader Cgil, Maurizio, chiude la manifestazione dei pensionati della Cgil a Roma. “I padri costituenti hanno riconosciuto un diritto che oggi vuole essere messo in discussione rendendo il singolo lavoratore più solo e più debole di fronte al datore di lavoro. Una decisione che va insieme all’attacco al contrnazionale di lavoro oggi in corso”, afferma ...