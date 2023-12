Sciopero del trasporto locale in corso in versione ridotta dopo la precettazione “Ma da oggi in poi non staremo zitti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Metro A e C chiuse a Roma, mentre sono aperte B e B1 e bus, tram, filobus e ferrovia Termini Centocelle sono in servizio attivo con possibili riduzioni di corse. A Milano invece è chiusa la linea 3 della metropolitana, mentre vanno M1, M2, M4 ed M5 e anche tram, bus e filobus. Infine a Napoli la linea 1 della metro è regolare, stop per le Funicolari, ridotto il servizio per le linee di superfice. Sono alcuni dati dellodelpubblicoinvenerdì 15 dicembre dalle 9 alle 13che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ha ridotto la mobilitazione di 20 ore precettando gli autoferrotranvieri. Eche, giovedì, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta delle sigle sindacali di base Usb Lavoro privato, Al Cobas e Cub Trasporti, di sospendere la ...