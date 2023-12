Sciopero 15 dicembre 2023 | stop mezzi pubblici | da Roma a Milano | da Napoli a Torino

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Protesta ridotta a 4 ore dopo la precettazione, ma l'Usb tira drittodei trasportioggi. Dalle 9 alle 13 di venerdì 15si fermano bus, treni, tram e metropolitana nelle città italiane per la protesta indetta da una serie di sindacati: l'agitazione è proclamata da USB Lavoro Privato, AL Cobas, CUB Trasporti,

Trasporti, sciopero dalle 9 alle 13 per bus, treni e metro a rischio: cosa c'è da sapere

... dopo che lo stessoera stato indetto per il 27 novembre scorso , ma in seguito alla precettazione di Salvini anche in quell'occasione, i sindacati lo avevano posticipato al 15, ...

Sciopero 18 dicembre. Grasselli (Fvm): “Non vorremmo vederci precettati” Quotidiano Sanità

Matei Viniec e il profumo della libertà contro l'autocensura

Il drammaturgo e romanziere romeno, tra gli autori europei più tradotti e rappresentati, spiega perché anche nelle società democratiche la libertà non è scontata e va difesa giorno per giorno ...

Sciopero trasporti: bus, treni e metro a rischio dalle 9 alle 13, ecco cosa sapere

Fine degli scioperi di 24 ore nel settore dei trasporti: ora solo 4 ore di fermo Dopo quattro scioperi di 24 ore consecutivi, il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha posto fine alle lunghe astensi ...