(Di venerdì 15 dicembre 2023) Affermazione dell’atleta dinellain tecnica libera di, in Norvegia, gara inaugurale della quarta tappa delladeldi sci di2023-2024: ad imporsi nella finale femminile, infatti, è la norvegese, che beffa le svedesi Linn Svahn ed Emma Ribom, rispettivamente seconda e terza. L’atto conclusivo viene vinto dalla norvegese, che trionfa incon il crono di 3’04?71, andando a bruciare sul traguardo le svedesi Linn Svahn, seconda a 0?15, ed Emma Ribom, terza a 0?16. Molto più staccate le altre contendenti, la statunitense Jessie Diggins, quarta a 4?03, la tedesca Victoria Carl, ...

Federico Pellegrino fuori nei quarti nella sprint di Trondheim - Aostasera

Il valdostano ha sciato bene ma è rimasto "incastrato" agruppo, arrivando così in una ... La tappa di Trondheim, che sede della rassegna iridata 2025 dinordico, proporrà tra oggi e domenica ...

Sci di Fondo - Klæbo davanti a tutti nelle qualificazioni della sprint di Trondheim. Passa solo Pellegrino per gli azzurri FondoItalia.it

Sci di fondo: Klaebo domina la qualificazione della sprint di Trondheim, Pellegrino unico azzurro avanti OA Sport

Sci: Casse, 'un'altra prova solida, è stata una buona giornata'

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - “Un’altra prova solida, ho cercato di non regalare niente a nessuno. Ci sono andato quasi vicino, in fondo. Sto sciando bene, anche in superG pensavo di fare bene e tutto ...

Sci di fondo, Kristine Stavaas Skistad vince in casa: è sua la sprint tl di Trondheim in Coppa del Mondo

Affermazione dell'atleta di casa nella sprint in tecnica libera di Trondheim, in Norvegia, gara inaugurale della quarta tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024: ad imporsi nella finale f ...